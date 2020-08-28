Более трех тысяч дежурных классов откроют в школах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О готовности дежурных классов к учебному году в Нур-Султане рассказала руководитель управления образования города Шолпан Кадырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, для учеников начальных классов (1-4) на основании заявлений родителей будут действовать дежурные классы, в каждом из которых будут обучаться не более 15 человек.

«Сегодня в наших начальных классах обучаются 82 тысячи учеников, из них 50% подали заявление на обучение в дежурных группах. Мы планируем открыть 3 002 дежурных класса. Учебный процесс будет организован согласно методическим рекомендациями МОН РК», - сообщила Шолпан Кадырова в ходе онлайн пресс-конференции в СЦК.

Продолжительность уроков определена в пределах 40 минут.

«В первом классе будет ступенчатый режим, будут организованы перемены в разное время для разных классов. Естественно, будут обеспечение режима ношения масок как для педагогов, так и наших учеников, расстановка учебных столов, закрепление за каждым учеником отдельной парты и стула, пользование индивидуальными учебными материалами, проветривание классов и дезинфекция классов после уроков. Для безопасности наших детей в школах созданы необходимые условия. Школы обеспечены оборудованием и запасом дезинфицирующих средств», - рассказала руководитель столичного управления образования.

По ее словам, каждая школа приобрела дезинфицирующие тоннели, коврики, в организациях имеются санитайзеры и запас средств для обеспечения влажной и дезинфицирующей уборки.

Напомним , министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов ранее прокомментировал разницу во времени обучения в дежурных классах в школах.











