Более трех тысяч детей получили реабилитацию в Акмолинской области

22 Декабря 2022, 15:08

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как проходит реабилитация и оздоровление акмолинских детей, сообщила на прошедшем брифинге заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, для оздоровления акмолинских детей во время летних каникул открыт загородный комплекс «Сункар», где за летнее время оздоровилось 1500 школьников.

«Большое внимание в Акмолинской области уделяется развитию инфраструктуры спорта для наших детей. Для этого введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Ерейментау. Завершилась реконструкция стадиона «Урожай» в селе Балкашино Сандыктауского района, проведен ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Кайнар» в Шортандинском районе. Установлены 35 спортивных площадок в девяти районах области», - поделилась спикер.

Для укрепления материально-технической базы, по словам А. Амреновой, приобретено 14 STEAM-лабораторий, 68 кабинетов новой модификации, 205 школ оснащены кабинетами робототехники.

«По направлению «Денісау бала» на базе многопрофильной областной детской больницы в этом году открыт реабилитационный центр «ҚАМҚОРЛЫҚ», рассчитанный на 650 детей от 3 до 18 лет. С января текущего года в городе Степногорске начал работу «Центр раннего вмешательства» для детей от 3 месяцев до 3 лет, где на сегодняшний день комплексную реабилитационную помощь получили более 600 детей», - отметила замакима.

В рамках национального проекта «Здоровая нация» универсальной прогрессивной моделью патронажной службы охвачено порядка 93,5% новорожденных детей. Так, в течение года более 130 тысяч детей (70,2%) охвачены профилактическим осмотром. Среди них у 2888 детей выявлены различные заболевания, 1340 взяты на диспансерный учет.

«Увеличен охват детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингом по области до 92%. В городах Кокшетау, Степногорске и районах области созданы дневные стационары, открыты три центра социальной реабилитации для детей-инвалидов. На всех уровнях реабилитационной помощи услуги получили более трех тысяч детей, то есть охват реабилитацией составил 75,1% от числа всех детей до 18 лет с инвалидностью», - подытожила А. Амренова.

Фото РСК Акмолинской области.