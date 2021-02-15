Более трех тысяч человек в Казахстане впервые получили документы - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более трех тысяч человек в Казахстане впервые получили документы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел продолжает республиканскую акцию по выявлению лиц, не имеющих документов для определения их правового статуса и документирования. Акция началась в октябре прошлого года, и в ее рамках заветные документы, удостоверяющие личность, получили уже более трех тысяч человек. Большинство из них – в городе Алматы (300), Алматинской (372), Карагандинской (353), Акмолинской (279), Жамбылской (276) и Туркестанской (284) областях. В столице выявлено и документировано 189 лиц без документов.

Акцию планировалось завершить в январе текущего года, однако, учитывая важность сокращения числа лиц без документов, принято коллегиальное решение продлить работу до мая. Министр Ерлан Тургумбаев поручил Комитету миграционной службы продолжить работу, направленную на документирование граждан.

«Проблема безгражданства является общемировой проблемой, на проверку и выяснение вопросов уходит много времени. Несмотря на это, акция, запущенная в прошлом году, уже помогла тысячам людей получить документы, и в ближайшие месяцы их смогут оформить еще несколько тысяч жителей нашей страны», – сказал министр Ерлан Тургумбаев в ходе совещания.

Глава ведомства подчеркнул, что большое значение данная акция имеет для женщин. Известно о случаях, когда у молодых девушек отбирают документы мужья или сожители. Кроме того, женщин принуждают к проституции, или они попадают в трудовое рабство.

«Если женщина оказалась в подобной ситуации, она может обратиться в территориальное подразделение миграционной службы или отправить сообщение через мобильное приложение 102. Сотрудники полиции помогут оформить документы на законных основаниях», – подчеркнул главный полицейский страны.

Министр также отметил, что большую помощь в выявлении лиц без гражданства и процедуре документирования оказывают неправительственные и волонтерские организации. МВД благодарит правозащитников и всех неравнодушных граждан за содействие в решении проблемы лиц без гражданства.

«Лица без гражданства несут те же права и обязанности, что и граждане Республики Казахстан. Они могут устраиваться на работу, обслуживаться в поликлиниках, получать образование. В дальнейшем лица без гражданства могут получить гражданство Республики Казахстан», - отметили в полиции.