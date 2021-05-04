РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:57, 04 Май 2021 | GMT +6

    Более трех тысяч человек в день вакцинируется от КВИ в Павлодарской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошли вакцинацию в Павлодарской области, рассказал глава региона Абылкаир Скаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким сообщил, что в области работает шесть лабораторий для проведения ПЦР.

    «Относительно хода вакцинации на сегодня первый компонент прививки получили 49 794 человек, второй компонент 13 137 человек. В день в среднем вакцину получают около 3 200 жителей», - сказал Абылкаир Скаков.

    Было отмечено, что по Павлодарской области всего 135 прививочных пунктов, в том числе 17 вне медицинских учреждений, работает 37 выездных бригад, которые прививают трудовые коллективы по вызову, используются также передвижные медицинские комплексы.

    Отметим, что Павлодарская область сейчас находится в «красной» зоне.

    Ранее сообщалось, что поставка вакцины в Казахстан осуществляется согласно плану.

    «Поставка вакцины осуществляется согласно плану, на конец апреля поставлено 2,3 млн доз вакцины с нарастающим итогом начиная с февраля», - сказал Алексей Цой.

    Министр отметил, что вакцинация набирает темпы в Казахстане. По сравнению с 1 апреля количество привитых первой и второй дозами в сутки увеличилось в 12 раз, с 11 тысяч до 135 тысячи человек за сутки.

    «При этом задействовано 11 тысяч медработников, более 1000 стационарных прививочных пунктов и 400 передвижных. Пункты вакцинации работают в 2 смены до 24:00 часов и в выходные дни. С момента старта кампании вакцинации в Казахстане использовано около 1,8 млн доз вакцины против КВИ», - сообщил Алексей Цой. Глава Минздрава добавил, что акимам регионов сейчас необходимо акцентировать внимание на вакцинацию сельского населения.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Регионы Казахстана Акимат Минздрав РК Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!