-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более трех тысяч человек из шести стран приняли участие в марафоне в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Шымкенте прошел международный марафон «Shymkent Marathon 2019». В спортивном мероприятии приняли участие аким города Ерлан Айтаханов, работники акимата, профессиональные спортсмены и жители города, всего более трех тыс. человек, передает МИА «Казинформ».
Самая длинная дистанция марафона составила 42 км. Тем не менее для новичков предлагались 21, 10 и 5-километровые расстояния.
Первую дистанцию от проспекта Кунаева по проспекту Бəйдібек би до площади Наурыз свыше 1 тысячи человек разных возрастов вместе с акимом преодолели легко.
Обратившийся к участникам марафона Ерлан Айтаханов поблагодарил их и призвал придерживаться здорового образа жизни.
«Я благодарю жителей города, молодых, которые своим участием в традиционном марафоне вносят вклад в развитие международного спорта. В целом, развитие спорта и физической культуры способствует формированию здорового образа жизни, улучшению здоровья нации, воспитанию подрастающего поколения в духе человечности», – мотивировал градоначальник.
Он отметил, что сегодняшний марафон собрал поклонников спорта из Великобритании, Венгрии, Турции, России, Узбекистана и всех областей нашей республики.
После аким наградил самого молодого и самого возрастного участника марафона, а также победителей состязания.
Спортивный праздник завершился концертом на площади Наурыз.
- Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в ТОП-3 рейтинга WBA
- Юлия Путинцева уступила первой ракетке мира на турнире в Пекине
- Улучшить условия киберспорта в РК пообещал глава «Казахтелекома»
- ЧА среди возрастных групп: казахстанки стали вторыми в артистическом плавании
- Предпоказ фильма о Бекзате Саттарханове прошел в Туркестане
- Геннадий Головкин дал официальный старт неделе боя с Деревянченко
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана