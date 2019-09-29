+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 11 °С
USD 387.99 EUR 423.72
RUB 5.98 CNY 54.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более трех тысяч человек из шести стран приняли участие в марафоне в Шымкенте

29 Сентября 2019 14:08
Поделиться:
Более трех тысяч человек из шести стран приняли участие в марафоне в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Шымкенте прошел международный марафон «Shymkent Marathon 2019». В спортивном мероприятии приняли участие аким города Ерлан Айтаханов, работники акимата, профессиональные спортсмены и жители города, всего более трех тыс. человек, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В курортной зоне Акмолинской области прошла гонка «Race Nation Burabay 2019»
450 девушек преодолели 7 км на Женском забеге в Алматы Жители 27 стран приняли участие в «ASTANA MARATHON 2019» Известны победители столичного марафона среди мужчин

Самая длинная дистанция марафона составила 42 км. Тем не менее для новичков предлагались 21, 10 и 5-километровые расстояния.

Первую дистанцию от проспекта Кунаева по проспекту Бəйдібек би до площади Наурыз свыше 1 тысячи человек разных возрастов вместе с акимом преодолели легко.


Обратившийся к участникам марафона Ерлан Айтаханов поблагодарил их и призвал придерживаться здорового образа жизни.


«Я благодарю жителей города, молодых, которые своим участием в традиционном марафоне вносят вклад в развитие международного спорта. В целом, развитие спорта и физической культуры способствует формированию здорового образа жизни, улучшению здоровья нации, воспитанию подрастающего поколения в духе человечности», – мотивировал градоначальник.

Он отметил, что сегодняшний марафон собрал поклонников спорта из Великобритании, Венгрии, Турции, России, Узбекистана и всех областей нашей республики.

После аким наградил самого молодого и самого возрастного участника марафона, а также победителей состязания.


Спортивный праздник завершился концертом на площади Наурыз.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Шымкент,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив