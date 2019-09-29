Более трех тысяч человек из шести стран приняли участие в марафоне в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Шымкенте прошел международный марафон «Shymkent Marathon 2019». В спортивном мероприятии приняли участие аким города Ерлан Айтаханов, работники акимата, профессиональные спортсмены и жители города, всего более трех тыс. человек, передает МИА «Казинформ».

Самая длинная дистанция марафона составила 42 км. Тем не менее для новичков предлагались 21, 10 и 5-километровые расстояния.

Первую дистанцию от проспекта Кунаева по проспекту Бəйдібек би до площади Наурыз свыше 1 тысячи человек разных возрастов вместе с акимом преодолели легко.





Обратившийся к участникам марафона Ерлан Айтаханов поблагодарил их и призвал придерживаться здорового образа жизни.





«Я благодарю жителей города, молодых, которые своим участием в традиционном марафоне вносят вклад в развитие международного спорта. В целом, развитие спорта и физической культуры способствует формированию здорового образа жизни, улучшению здоровья нации, воспитанию подрастающего поколения в духе человечности», – мотивировал градоначальник.

Он отметил, что сегодняшний марафон собрал поклонников спорта из Великобритании, Венгрии, Турции, России, Узбекистана и всех областей нашей республики.

После аким наградил самого молодого и самого возрастного участника марафона, а также победителей состязания.





Спортивный праздник завершился концертом на площади Наурыз.











