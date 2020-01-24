Более трех тысяч актюбинских семей подали заявки на получение АСП

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с начала года более трех тысяч семей подали заявки на получение АСП, из них 707 семей получили подтверждение. Об этом в ходе круглого стола в центре «Анага тагзым» рассказала руководитель управления занятости и соцпрограмм области Булбул Елеусизова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В наши центры приема документов с начала года обратилось с заявками на АСП более 3 тысяч семей. 72 семьям отказано из-за превышения дохода и не соответствие новым требованиям. 707 семей получили подтверждение, однако мы еще будем проверять пенсионные отчисления по итогам февраля 2020 года, так как еще не все произвели отчисления. В целом 14 тысяч семей региона получат пособие по многодетности», - говорит руководитель управления занятости и соцпрограмм Булбул Елеусизова.

По словам руководителя городского отдела занятости Макпал Турмагамбетовой, ежедневно в их центр приходят за консультацией 600-700 человек, из 200-250 сдают документы на АСП. Перед назначением АСП место проживание семей проверяют участковые комиссии, которые вправе отказать в пособии в случае, если семья живет в хороших условиях.

«В центр занятости ежедневно в день мы принимаем 600-700 человек, из них 200-250 человек сдают документы на АСП. Согласно новых изменений мамы по достижении 3 летнего возраста ребенка должны трудоустроиться, однако многие не хотят трудоустраиваться, мотивируя тем, что им нужен гибкий график работы. На сегодня мы располагаем 1500 свободными вакансиями по городу Актобе, однако трудоустройство многодетных матерей это большая проблема. Также если семья живет в хороших условиях участковые комиссии вправе отказать в АСП», - говорит М.Турмагамбетова.