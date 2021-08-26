Более трех тысяч административных правонарушений выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 по 29 августа на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений на улицах и в общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По итогам трех дней ОПМ зарегистрировано 81 преступление, из них в дежурные сутки раскрыто 59. Также раскрыто 42 ранее совершенных преступления, задержаны 11 преступников, находящихся в розыске. Проведено 1525 обходов жилого массива, проверены 1918 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

С начала проведения профилактического мероприятия выявлено 3358 административных правонарушений, в том числе 282 факта мелкого хулиганства, 355 нарушений тишины, 518 фактов распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде. Задержаны около 136 несовершеннолетних за нахождение в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержаны 11 водителей. Выявлено 439 фактов нарушения правил движения пешеходами.