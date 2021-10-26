Более трех трлн тенге поступило в госбюджет от субъектов крупного бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более трех трлн тенге поступило в государственный бюджет от субъектов крупного бизнеса. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Субъектами крупного бизнеса, состоящими на мониторинге являются 342 налогоплательщика, из которых 98 – недропользователи, 244 – крупные налогоплательщики из различных секторов экономики, на которых приходится 43,7% налоговых поступлений в государственный бюджет и более 51% в республиканский бюджет.

«Так, по итогам девяти месяцев этого года поступления от субъектов крупного бизнеса в государственный бюджет увеличились на 1 трлн 270 млрд тенге, или на 36%, и составили 3 трлн 302 млрд тенге. Поступления в республиканский бюджет увеличились на 840 млрд тенге, или на 50%, и составили 2 трлн 521 млрд. тенге», - сообщил в ходе пресс-конференции в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков КГД Минфина Ануар Сулейменов.

По секторам экономики наибольшее увеличение поступлений выглядит следующим образом:

оптовая и розничная торговля рост на 26%, или 274,8 млрд. тенге;

обрабатывающая промышленность рост на 17,4%, или 184,8 млрд. тенге;

финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом рост на 14,2%, или 151 млрд. тенге;

транспортировка по трубопроводу рост на 38,7%, или 33 млрд. тенге

«Увеличение поступлений пришлось на период восстановления экономики после пандемии и улучшения качества налогового администрирования. На улучшение качества администрирования повлияло назначение налоговых проверок с использованием информационной системы управления рисками. Применение данной системы позволило точечно отбирать субъекты крупного бизнеса для налоговых проверок, на основе показателей оценки степени риска, где проверки назначаются в отношении налогоплательщиков, отнесенных к высокой степени риска», - отметил директор департамента.

По данным КГД, за 9 месяцев 2021 года завершено 34 налоговые проверки крупных налогоплательщиков. По результатам проведенных проверок доначислено налогов и пени – 46,5 млрд тенге.