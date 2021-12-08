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Более трех тонн наркотиков изъято полицейскими Жамбылской области

8 Декабря 2021 18:54
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Более трех тонн наркотиков изъято полицейскими Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более трех тонн наркотиков изъято из незаконного оборота полицейскими Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С начала года сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлено 677 наркопреступлений, из них 113 фактов сбыта наркотиков, 77 фактов хранения в особо крупных размерах и одно нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами. Также полицейскими выявлен 431 уголовный проступок, 22 случая контрабанды наркотических средств и 23 факта культивирования наркосодержащих растений, где уничтожено 587 кустов марихуаны.

«Из незаконного оборота изъято три тонны 354 килограмма различных наркотических средств, в том числе три тонны 248 килограммов марихуаны, более 105 килограммов гашиша, один килограмм 35 граммов героина и свыше одного килограмма синтетических наркотических средств», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Кроме того, путем вспахивания, выкашивания и сжигания на территории Жамбылской области уничтожено более 112 тонн дикорастущей конопли, что на 62 тонны больше, чем в прошлом году.


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#Жамбылская область   #Борьба с наркотиками  
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