Более трёх тонн брошенных сетей собрано в Каспии

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - В казахстанском секторе Каспийского моря продолжается реализация проекта по сбору брошенных рыболовных сетей и другого морского мусора. С начала сентября собрано свыше шести тонн сетей и орудий лова рыбы осетровых пород. Об этом сообщил Зеинбек Башенов, главный специалист рыбной инспекции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

С начала сентября членами экспедиции было собрано свыше трёх тонн брошенных рыболовных сетей из тонкой мононити в акватории залива Мангистау и прилегающих островов.

«Кроме этого выловлено три тонны запрещённого орудия лова рыбы осетровых пород. Сети, продолжая оставаться в воде, запутывают рыбу и тюленей, обрекая их на гибель. Напомню, такие сети запрещены к лову с лета этого года. Собранные сети будут отправлены на утилизацию. Выезд экспедиции осуществляется на трёх маломерных плавсредствах», - прокомментировал Зеинбек Башенов.

Цель проекта - обследовать и очистить водный бассейн для безопасной миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида.

Работы начаты с сентября на побережье островов Подгорный, Рыбачий, Кулалы и участков мелководий между островами и вдоль островов Тюленьего Архипелага. Экспедиция продлится до 20 сентября.