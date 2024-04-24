Более трех тысяч жителей Жылыойского района Атырауской области получили выплаты

В Жылыойском районе продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 23 апреля от жителей Кульсары поступило 3 676 заявлений на единовременную выплату, из них 3 334 жителя уже получили выплату в размере 100 МРП. Об этом на брифинге в СЦК рассказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Комиссия по оценке и возмещению ущерба продолжает работу. Поступило 2 315 заявлений, начаты работы по оценке имущества. С целом по Кульсары и Жылыойскому району продолжаются восстановительные работы силами ДЧС и местных исполнительных органов. Откачано более 1,4 м³ талой воды, — сообщил Руслан Жумагазиев.

Он добавил, что проведены дезинфекционные мероприятия в 42 домах различных микрорайонов. Подключены к электричеству 106 жилых домов шестого участка, микрорайона Достык и 27 объектов предпринимательства.

— В 125 домах в микрорайоне Атырау, 12 домах шестого участка и 58 домах в микрорайоне Достык, а также пяти объектах предпринимательства восстановлено газоснабжение. Продолжает свою работу консультационный центр по возмещению ущерба для предпринимателей, чьи объекты пострадали от наводнений. Всего консультацию получили 82 предпринимателя, — сказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК.

По словам пресс-секретаря акима Атырауской области, превентивные мероприятия продолжаются. План работ включает в себя ведение 521 км берегоукрепительных сооружений. На сегодня эти работы завершены на 92%, то есть 482 км дамб. Для этих целей задействовано свыше 15 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники.