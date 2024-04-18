Более трех тысяч военнослужащих борются с паводком в Казахстане

В противопаводковых мероприятиях задействованы 3 169 военнослужащих, 242 единицы автомобильной техники, 4 вертолета армейской авиации, 3 самолета военно-транспортной авиации и 2 беспилотных летательных аппарата, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя Министерства обороны РК Руслана Жангулина, армейская авиация эвакуировала из населенных пунктов 293 человека, а также перевезла 15 человек и 11,7 тонн груза.

- Всего военные летчики эвакуировали 2 951 человека, в том числе 811 детей, перевезли – 998 представителей служб, задействованных в противопаводковых мероприятиях, и более 165 тонн груза, – заявил Руслан Жангулин на брифинге в СЦК.

Военнослужащие личного состава Вооруженных сил заготовили и уложили более 174 тысяч мешков с песком вдоль берегов рек, озер и населенных пунктов.

В Актюбинской области в районе населенного пункта Ойыл военные инженеры наладили паромную переправу. Всего перевезены 1568 человек, 137 единиц техники и более 20 тонн груза. К тому же сводный отряд военнослужащих Актюбинского гарнизона выполнял задачи по оказанию помощи по предотвращению паводков в населенных пунктах Курылыс и Жайсанбай.

В Атырауской области проводились работы по заготовке и укладке мешков с песком по периметру поселков Махамбет, Жанаталап, Талкайран и Сарайшык, проводилось укрепление берегов русла реки Жайык. Военнослужащие регионального командования «Юг» распределены для укрепления дамб и береговой линии реки Жайык вокруг населенных пунктов Махамбет, Есбол, Енбекши, Аккайын, Актогай, Жалгансай, Есипбол, Курылыс, Индербор, Орлик, Память Ильича, Балыкшы. Заготовлено и уложено более 41 тысячи мешков с песком.

В Западно-Казахстанской области военнослужащие провели работы по заготовке и укладке мешков с песком, укреплению вероятных мест подтопления, а также усилили берег русла реки Жайык. Работы выполнялись в поселке Бумаколь и еще в 9 населенных пунктах Байтерского района. В свою очередь, военнослужащие десантно-штурмовых войск возводили дамбы в селах Набережная, Подстепное, Байконыс, Дарьинское, Рубежное. Всего заготовлено и уложено более 12 тысяч мешков с песком.

В Северо-Казахстанской области военнослужащие продолжают работы в районе горводоканала «Кызылжар Су» в городе Петропавловске, в районе поселка Бишкуль, выполняя задачи по укреплению объездной дороги вблизи города. С помощью автоцистерны организовано обеспечение населенных пунктов питьевой водой.

В селе Заречный Есильского района Акмолинской области военнослужащие столичной бригады особого назначения продолжали работы по обеспечению электричеством объектов жизнедеятельности (акимат, водонасосная станция, пекарня, школа, телевышка).

На востоке страны военнослужащие осуществляли пропуск людей и транспорта через оборудованный мостовой переход на разрушенном участке дороги вблизи населенного пункта Боран Маркакольского района.