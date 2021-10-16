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    03:43, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более трех с половиной тысяч актюбинских семей страдают от семейных дебоширов

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 3,5 тысяч защитных предписаний вынесено участковыми инспекторами полиции в отношении семейных дебоширов в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За девять месяцев текущего года участковыми инспекторами полиции вынесено свыше трех с половиной тысяч защитных предписаний в отношении семейных дебоширов. Это означает, что именно такому количеству граждан нашей области запрещено приближаться, оскорблять, унижать, звонить, а тем более наносить телесные повреждения более слабым членам семьи - женщинам, старикам и детям», - говорит старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП Актюбинской области Нурлыбек Суентаев.

    За нарушение защитного предписания привлечено 157 человек.

    На самом деле, статистика семейного насилия гораздо выше, но в полицию обращаются в основном по фактам насилия на основе алкоголизма и пьянства, отмечает полицейский.

    Психологическое и физическое насилие в некоторых, внешне благополучных семьях, тщательно скрывается. Порой даже с переломанными рёбрами и челюстью женщины просят не принимать меры к тому, кто это сделал. В итоге, безнаказанность порождает новые преступления, более тяжкие.

    «К административной ответственности по правонарушениям в сфере быта привлечено 1356 человек», - добавляет Н. Суентаев.

    В полиции напомнили, что нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, - это правонарушение, влекущее за собой административную ответственность - арест.

    «Поэтому, если вы знаете такого человека, который страдает от домашнего насилия и молчит, убедите его (её) обратиться к участковому инспектору полиции за принятием мер», - призвал полицейский.


    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Актюбинская область
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