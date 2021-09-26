Более трех млн кадров подготовили казахстанские вузы за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высшее образование в Казахстане за годы независимости прошло долгий путь и претерпело немало преобразований. О самых важных вехах этого направления расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, на момент приобретения Независимости в Казахстане функционировало 61 высшее учебное заведение. На сегодня их количество составляет 128 ед.

За годы независимости подготовлены 3,2 млн. кадров с высшим образованием. Если в 1991 году выпуск специалистов с высшим образованием составил 42,2 тыс. чел., то на сегодня – 176,4 тыс. чел.

С 1999 года вузы Казахстана перешли на новую модель формирования студенческого контингента высших учебных заведений на основе государственного образовательного заказа. Изменился и качественный состав ППС остепененность ППС вузов составляет 48,3% (1999 г. 24%).

Кроме того, принят Закон о расширении академической и управленческой самостоятельности вузов.

С 2010 года Казахстан является участником Болонского процесса. Осуществлен переход к трехступенчатой модели подготовки кадров: бакалавриат - магистратура - докторантура.

Важным показателем качества и привлекательности отечественной системы высшего образования выступает степень ее интернационализации. Количество иностранных студентов в 2020 г. составило – 29 069 чел. (в 2010 г. – 10 361чел., 2016 г. – 12 837 чел., в 2019г. – 39 558 чел.). Число казахстанских вузов в международном рейтинге лучших университетов мира QS, выросло с 5-ти до 10 (за 2011 год, 2020 год, соответственно). Казахстанский вуз (КазНУ им. Аль-Фараби) вошел в топ-200 лучших университетов мира по рейтингу QS.

С 2011 года реализуется программа академической мобильности обучающихся. Около 18 тыс. студентов прошли обучение в лучших зарубежных вузах (2011 г. - 350 чел., 2019 г. – 603 чел. 2020 г – 1 300 чел.).

С 2005 года ежегодно 200 лучшим преподавателям вузов присуждается грант «Лучший преподаватель вуза» для проведения научных исследований (3000 чел.).

В 2020 году впервые конкурс «Лучший преподаватель вуза» состоялся в электронном формате.

С 2019 года введено многократное проведение ЕНТ (4 раз в год). Продолжается практика условного зачисления в вузы до завершения первого академического периода. Принято в вузы более 6 тыс. чел. (в 2019 г. - 3 тыс. чел.).

Впервые с 2020 года освобождены от сдачи блока ЕНТ иностранного языка лица, имеющие международные сертификаты (IELTS, TOEFL). Освобождены от ЕНТ выпускники ТиПО при поступлении по профилю подготовки на платное обучение. Контингент приема таких студентов составил 35 297 чел. (2018 г. – 11 819 чел.). Введен электронный сертификат ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта.

С 2014 года реализуется социальный проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!», предусматривающий обучение молодежи из трудоизбыточных регионов в учебных заведениях трудодефицитных регионов. Ежегодно выделяются образовательные гранты (2014 г. – 1 050, 2020 г. – 5 107 грантов).

С 1993 года за успехи в учебе присуждена стипендия Президента РК (1993г. – 58 чел., 2020 г. – 1088 чел.). Функционирует Государственная образовательная накопительная система.

С 2011 года в стране функционирует высшее учебное заведение мирового уровня - Назарбаев Университет. 62 вуза (64,8%) внедряют опыт Назарбаев Университета. В 11 ВУЗах с особым статусом 168 докторантам присуждена степень доктора PhD и они получили соответствующие дипломы собственного образца. Учреждена международная стипендия «Болашак» постановлением Президента РК от 5 ноября 1993 года № 1394.

С 2016 года привлечены более 100 зарубежных топ-менеджеров и 861 зарубежных ученых. Усилены меры подготовки кадров в колледжах и вузах по востребованным специальностям, обновлена материальная база учебных заведений. Активизирована работа по прекращению деятельности высших учебных заведений, которые предоставляют некачественное образование. Увеличены зарплаты ППС через повышение стоимости государственного образовательного гранта.

2011 году принят Закон РК «О науке», регулирующий общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности, определяет основные принципы и механизмы функционирования и развития национальной научной системы РК.

А уже начиная с 2015 года, ведется работа по стимулированию научной деятельности путем коммерциализации ее результатов. Увеличено финансирование науки, ежегодно дополнительно выделяется 3 млрд тг на научные исследования молодых ученых. Казахстанская наука открыта для коллаборации с зарубежными учеными. Как итог – получены значимые научные достижения по научным проектам и программам.