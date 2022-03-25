Более трех миллионов тенге выплатили костанайцам за сообщения о фактах коррупции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В 2021 году костанайцы, сообщающие в Антикоррупционную службу о фактах коррупции, получили свыше трех миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области, в 2021 году за сообщения о фактах коррупционных проявлений поощрения получили пять человек.

«Размер вознаграждения составил 3 094 570 тенге. Еще четверо граждан поощрены грамотами. За три месяца текущего года за сообщения о коррупционных фактах поощрен один человек на сумму 240 190 тенге», - прокомментировали в департаменте.

В ведомстве отмечают, что для граждан, сообщивших о коррупционном правонарушении, или иным образом оказавших содействие в противодействии коррупции, законодательно установлены единовременные денежные вознаграждения.

«Поощрение осуществляется при подтверждении достоверности информации, а также при наличии вступившего в законную силу приговора суда, постановления о наложении административного взыскания, постановления органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, утвержденного прокурором, или постановления суда о прекращении уголовного дела на основании ст. 35, 36 УПК РК»,- пояснили в Антикоррупционном ведомстве.

Также уточняется, что любой гражданин, который сталкивается с коррупционными проявлениями со стороны госорганов и квазигосударственного сектора, может обратиться в Антикоррупционную службу по Костанайской области, либо сообщить в сall-центр 1424, а также через официальные страницы департамента в социальных сетях.