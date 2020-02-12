Более трех миллионов тенге в доход государства взыскала полицейская акция в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции Алматинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» за четыре дня взыскано в бюджет государства административных штрафов на сумму более трех миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками департамента полиции Алматинской области, региональной палаты частных судебных исполнителей и департамента государственных доходов в целях реализации принципа неотвратимости наказания, повышения уровня взыскаемости по неоплаченным административным штрафам и другим платежам в бюджет проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Цель мероприятия – доведение до граждан об имеющихся задолженностях по наложенными штрафам, информирование населения о необходимости своевременно погашать их, а далее максимальное взыскание наложенных штрафов с правонарушителей.

«В ходе мероприятия было вынесено 253 предписания на общую сумму 2 млн 778 тыс 753 тенге. Хотелось бы отметить, что за 4 дня исполнено 164 постановления на сумму 3 млн 042 тыс 288 тенге, а также 12 транспортных средств водворены на специализированные платные стоянки», - дополнили в ведомстве.