Более трех миллионов казахстанцев прошли перепись населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов рассказал о ходе переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошло чуть больше двух недель со дня начала переписи населения. Как вы все знаете, на данный момент она проходит исключительно в онлайн-режиме. Предусмотрено несколько способов для ответа на вопросы переписи. Это специализированный сайт sanaq.gov.kz, авторизация через портал E-Gov, а также используя мобильное приложение Aitu. По состоянию на 14-00 часов 15 сентября перепись онлайн прошли 3024216 человек», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

Он также объяснил, что из себя представляют уголки переписи населения.

«В целях широкого охвата населения онлайн-переписью были созданы так называемые «уголки переписи». Что они из себя представляют? Это комнаты или залы, где установлены компьютеры с выходом в интернет. В данных уголках работают консультанты от территориальных органов статистики. Любой желающий гражданин, у кого нет возможности пройти процедуру дома, мог сделать это в местах, которые он часто посещает», - отметил спикер.

«Они были организованы в зданиях ЦОН, филиалах АО «Казпочта», образовательных учреждениях и торгово-развлекательных центрах. Всего по стране таких уголков открыто более 3100. Здесь бы я хотел поблагодарить всех, кто оказал поддержку и организовал для людей удобные условия», - заключил спикер.