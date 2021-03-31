Более трех килограммов золота пыталась перевезти из Алматы в Анталью преступная группа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы разоблачили группу лиц, занимавшихся контрабандой золота в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Преступную деятельность пресекли сотрудники департамента экономических расследований по Алматы совместно с ДКНБ города.

Следствием установлено, что двое предпринимателей в сфере реализации ювелирных изделий через авиарейс Алматы - Анталья пытались перевезти нескольких слитков золота общим весом 3,1 кг на сумму 68 млн тенге. В совершении экономической контрабанды пособничество оказывали двое сотрудников одной из авиакомпаний.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении экономической контрабанды по предварительному сговору в особо крупном размере.

Двум организаторам назначено наказание в виде штрафа на сумму 3,3 млн тенге каждому, двум соучастникам – в виде ограничения свободы сроком на 1 год с привлечением к принудительному труду на 100 часов.

Изъятое золото обращено в доход государства.