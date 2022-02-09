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Более трех килограммов наркотиков изъято костанайскими полицейскими

9 Февраля 2022 15:36
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Более трех килограммов наркотиков изъято костанайскими полицейскими

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года костанайскими полицейскими изъято более трех килограммов наркотических средств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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С начала года сотрудниками полиции выявлено 43 преступления и правонарушений,связанных с наркотиками. Общий вес изъятых наркотиков составил более 3 килограмм.

«7 февраля при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Костаная по улице Текстильщиков задержана 43-летняя женщина.

В ходе обыска квартиры в кухонном шкафу обнаружено и изъято два полиэтиленовых пакета с содержимым порошкообразным веществом. Согласно результатам экспертизы вес изъятых синтетических наркотиков составил 0,41 грамма»,- прокомментировали в департаменте.

Полицией установлено, что задержанная занималась сбытом наркотических средств, проживая при этом с двумя несовершеннолетними детьми.

«В городе Рудном сотрудниками полиции по улице Комсомольской задержан 27-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято 6 бумажных свертков с содержимым веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством «высушенная марихуана» общим весом более 49 граммов»,- сообщили также в полиции.

Также, по информации ведомства, 5 февраля в Карабалыкском районе сотрудниками пограничной службы совместно с группой по противодействию наркопреступности Карабалыкского района на автомобильном пропускном пункте пограничного поста «Кайрак», при пересечении государственный границы РК в сторону РФ, остановлена автомашина под управлением 26-летнего мужчины.

«В ходе осмотра в салоне машины на панели обнаружено вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы обнаруженное вещество является гашиш, весом 0,45 грамма»,- добавили в ДП.

По всем фактам проводятся досудебные расследования. Всего с начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 3 кг наркотических средств.


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#Костанайская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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