Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Более трех часов разговаривал с инициатором – Магзум Мирзагалиев о нефтяниках из Жанаозена

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 13:25
Более трех часов разговаривал с инициатором – Магзум Мирзагалиев о нефтяниках из Жанаозена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с рабочими из Жанаозена. Он заявил о том, что более трех часов разговаривал с инициатором группы протестовавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило пожелание встретиться с «КазМунайГазом», наши представители вышли, мы попросили сформировать переговорную команду. Я лично встречался с инициатором и провел с ним встречу длительностью в более трех часов», - прокомментировал журналистам Магзум Мирзагалиев.

Он также ответил на вопрос представителей СМИ о том, почему не вышел на улицу к собравшимся рабочим.

«Я абсолютно не боюсь, потому что бояться нечего. Я еще раз говорю, было требование, чтобы пришли представители «КазМунайГаза». Руководство КМГ сразу вышло», - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.


Правительство РК   КазМунайГаз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах