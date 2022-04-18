Более тонны рыбы незаконно перевозил житель Кызылординской области

АРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Совместный рейд провели отдел Аральской рыбной инспекции Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, местные исполнительные органы и сотрудники полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«В ходе рейда 16 апреля около 10.30 на автодороге Карашалан - Боген Аральского района был остановлен автомобиль марки «Газель». В ходе проверки было выявлено, что житель населенного пункта Шомишколь перевозил рыбу общей массой около 1261 кг без соответствующих документов. Причиненный ущерб составляет 2 317 466 тенге», - сообщила пресс-служба Комитета рыбного хозяйства на своей странице в Facebook.

По данному факту проводится досудебное расследование.