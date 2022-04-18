РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:12, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Более тонны рыбы незаконно перевозил житель Кызылординской области

    None
    None
    АРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Совместный рейд провели отдел Аральской рыбной инспекции Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, местные исполнительные органы и сотрудники полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    «В ходе рейда 16 апреля около 10.30 на автодороге Карашалан - Боген Аральского района был остановлен автомобиль марки «Газель». В ходе проверки было выявлено, что житель населенного пункта Шомишколь перевозил рыбу общей массой около 1261 кг без соответствующих документов. Причиненный ущерб составляет 2 317 466 тенге», - сообщила пресс-служба Комитета рыбного хозяйства на своей странице в Facebook.

    По данному факту проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Кызылординская область Экология Минэкологии Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!