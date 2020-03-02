Более тонны опасных мандаринов уничтожили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный государственный инспектор по карантину растений в ходе фитосанитарного контроля выявил крупную партию мандаринов из Грузии, зараженную червецом Комстока. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя инспектор изъял 1 210 кг зараженных мандаринов. Опасные плоды были сожжены на территории экополигона.

Кроме того, по факту было возбужденно административное дело и по решению суда на собственника продукции наложен штраф в размере 53 025 тенге.

Опасный вредитель червец Комстока повреждает овощные и фруктовые культуры, шелковицу, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии червеца вызывают усыхание растений.