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Более тонны опасных мандаринов уничтожили в Нур-Султане
2 Марта 2020 12:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный государственный инспектор по карантину растений в ходе фитосанитарного контроля выявил крупную партию мандаринов из Грузии, зараженную червецом Комстока. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
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Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя инспектор изъял 1 210 кг зараженных мандаринов. Опасные плоды были сожжены на территории экополигона.
Кроме того, по факту было возбужденно административное дело и по решению суда на собственника продукции наложен штраф в размере 53 025 тенге.
Опасный вредитель червец Комстока повреждает овощные и фруктовые культуры, шелковицу, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии червеца вызывают усыхание растений.
Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, Минсельхоз, Безопасность,
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