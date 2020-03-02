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Более тонны опасных мандаринов уничтожили в Нур-Султане

2 Марта 2020 12:05
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Более тонны опасных мандаринов уничтожили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный государственный инспектор по карантину растений в ходе фитосанитарного контроля выявил крупную партию мандаринов из Грузии, зараженную червецом Комстока. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

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Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя инспектор изъял 1 210 кг зараженных мандаринов. Опасные плоды были сожжены на территории экополигона.

Кроме того, по факту было возбужденно административное дело и по решению суда на собственника продукции наложен штраф в размере 53 025 тенге.

Опасный вредитель червец Комстока повреждает овощные и фруктовые культуры, шелковицу, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии червеца вызывают усыхание растений.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Экология, Минсельхоз, Безопасность,
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