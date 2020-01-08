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Более тонны незаконно перевозимой рыбы изъяли у жителя Уральска

8 Января 2020 17:30
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Более тонны незаконно перевозимой рыбы изъяли у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области задержан местный житель, незаконно перевозивший более тонны рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции, патрульная полиция в 05:40 часов 7 января задержала автомашину Lexus вблизи микрорайона «Сарытау» в Уральске. За рулем находился житель Уральска 1986 года рождения и пассажир 1985 года рождения.


При досмотре автомашины было изъято более тонны рыбы, на которую не имелось соответствующих документов.

По данному факту ведется расследование по статье «Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Автомашина помещена на спецстоянку.

Напомним, с 6 января по 5 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».



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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, Экология,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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