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    21:31, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Более тонны наркотиков изъято в Карагандинской области с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за первое полугодие изъято более тонны различных наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники ДП Карагандинской области на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия по противодействию наркопреступности, изобличению и пресечению преступной деятельности лиц, занимающихся изготовлением, перевозкой, сбытом наркотических средств, а также распространением новых видов наркотических средств синтетического происхождения.

    Так, за первое полугодие этого года из незаконного оборота изъято свыше тонны различных наркотических средств. В отношении подозреваемых лиц, задержанных за незаконные операции с наркотиками, возбуждено 246 уголовных дел. За сбыт наркотических средств возбуждено 56 уголовных дел.

    К примеру, с 1 июня на территории республики стартовало широкомасштабное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2021», которое продлится до 30 октября. Основными его целями и задачами является эффективное взаимодействие правоохранительными органами и государственными ведомствами в пресечении правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками.

    В рамках ОПМ активно проводится работа по обнаружению посевов наркосодержащих растений и привлечение к ответственности лиц, причастных к данному виду наркопреступлений.

    В результате принимаемых мер 2 июня задержаны двое лиц, которые на крыше одного из предприятий города выращивали коноплю, где полицейские обнаружили 147 кустов. По данному факту проводится расследование.

    30 июня в Абайском районе в степи обнаружена целая плантация конопли. Здесь выращивались около девяти тысяч кустов данного растения. Согласно экспертизе, это – невысушенная марихуана общим весом 755 кг.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества». Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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