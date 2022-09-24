Более тонны наркотиков изъяли жамбылские полицейские в ходе операции «Қарасора-2022»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Промежуточные итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, на территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.

Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории региона произрастает более 148 тыс. га дикорастущей конопли. На период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» составлен межведомственный план, который согласован с государственными и специальными органами. За 115 дней проведения мероприятия зарегистрировано 233 факта наркоправонарушений, в том числе 93 факта преступлений и 142 факта уголовных проступков. Всего изъято 1 т 172 кг 868 гр наркотиков. В ходе ОПМ на 28 га путем выкашивания и сжигания уничтожено 124 тонны 990 кг наркорастений.

Побывавший в Жамбылской области с рабочим визитом замeститель министра внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов ознакомился с ходом проведения ОПМ «Қарасора-2022».

В Шуском районе он вместе с заместителем акима области Ерболатом Ибрайхановым, начальником департамента полиции Жамбылской области Арманбеком Баймурзиным совершил облет территории Шуской долины, посетил административный корпус межрегионального отдела по противодействию наркопреступности «Дельта Долина», ознакомился с личным составом отдела, осмотрел учебно-тренировочные объекты и выставку техники и вооружения.

Спецподразделение «Дельта Долина», сформированное в 2007 году, з анимается установлением мест хранения и каналов вывоза наркотиков из Шуской долины, выявлением организованных преступных групп, укомплектовано 12 автомашинами высокой проходимости и новейшими спецсредствами. Отдел охватывает не только Шуский, но и Мойынкумский, Кордайский, Меркенский и Рыскуловский районы.

Замeститель министра внутренних дел РК Ержан Саденов дал ряд поручений по оперативному выявлению наркоправонарушений, а также провел совещание, посвященное промежуточным итогам республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022», в ходе которого участники обсудили проблемные вопросы в сфере борьбы с

наркобизнесом.

«В результате проведенных мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли в наркооборот предотвращено поступление наркотического средства «марихуана» на общую сумму 4,5 млрд тенге», - доложил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев.

Заместитель акима области Ерболат Ибрайханов подчеркнул, что со стороны местных исполнительных органов будет оказана необходимая поддержка в плане материально-технического обеспечения.