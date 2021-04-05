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    12:38, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Более тонны наркотиков изъяли полицейские в Казахстане с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности министерства внутренних дел Берикхан Нургалиев рассказал о результатах работы в 1 квартале 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 1 квартал текущего года выявлено 861 наркопреступление, в том числе 602 факта сбыта и 163 факта хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято свыше 1 тонны различных видов наркотиков, в том числе 3 кг героина, 764 кг марихуаны, 252 кг гашиша и более 25 кг синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность 2 ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются 2 лидера и 11 их участника. Зарегистрирован 1 факт легализации денежных средств, полученных от преступных доходов, на общую сумму свыше 11 млн. тенге», - сообщил Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

    По его словам, на сегодняшний день наркоситуация в стране, как и во всем мире, претерпела значительные изменения.

    «Это связано с тем, что на смену так называемым «традиционным» наркотикам пришли новые психоактивные вещества. От остальных видов наркотиков их отличает относительная дешевизна, ярко выраженное психотропное действие и быстрое формирование зависимости. Нами проведена большая законотворческая работа, которая позволяет нам оперативно реагировать на изменения на «черном рынке» наркотиков и устанавливать контроль за всеми новыми видами наркотиков», - отметил спикер.

    «В 1 квартале пресечено 369 фактов распространения новых психоактивных веществ, в т.ч 173 факта сбыта, 39 - хранения. В незаконный оборот не допущено более 25 кг наркотиков», - заключил Б. Нургалиев.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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