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    17:43, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Более тысячи жителей области Абай посадили саженцы сосны в «Семей орманы»

    посадка деревьев, область Абай
    Фото: акимат области Абай

    Жители области Абай в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» посадили саженцы в селе Жыланды Бескарагайского района. Всего было посажено 57 120 саженцев на площади 12 га. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации акимата, в акции приняли участие более тысячи человек, желающие внести вклад в восстановление реликтового соснового бора. В том числе, представители общественности, молодежь, депутаты маслихатов, волонтеры, средства массовой информации, спортсмены.

    сосна, саженец
    Фото: акимат области Абай
    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат области Абай

    Нурлан Уранхаев отметил, что наша главная цель — сохранить лес, который является своеобразным щитом, защищающим биоразнообразие и экосистему региона.

    — Эта инициатива продолжится и дальше. В Семее воспитанники ФК «Елимай», команда МФК «Семей» тоже внесли свой вклад в озеленение и посадили саженцы. Все мы можем стать примером для подрастающего поколения, участвуя в уборке и облагораживая наш регион, — сказал аким области.

    В  2024 году в резервате планируется посадить 28 млн 700 тысяч саженцев на площади 6100 гектаров. Этот процесс разделен на два этапа: более пяти тысяч гектаров будут засеяны весной, а оставшиеся 961 гектар заполнятся молодыми побегами сосны осенью.

    В области с начала акции было облагорожено около 12 тысяч дворов, вывезено более 13 тысяч отходов в полигоны ТБО, посажено 80 тысяч деревьев, 22 тысячи кустарников, убрано 218 парков, 85 историко-культурных памятников.

    посадка деревьев
    Фото: акимат области Абай
    посадка деревьев, субботник
    Фото: акимат области Абай

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Лесхоз Регионы Казахстана Регионы Семей орманы Абайская область Экология
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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