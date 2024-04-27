Более тысячи жителей области Абай посадили саженцы сосны в «Семей орманы»

Жители области Абай в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» посадили саженцы в селе Жыланды Бескарагайского района. Всего было посажено 57 120 саженцев на площади 12 га. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации акимата, в акции приняли участие более тысячи человек, желающие внести вклад в восстановление реликтового соснового бора. В том числе, представители общественности, молодежь, депутаты маслихатов, волонтеры, средства массовой информации, спортсмены.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

Нурлан Уранхаев отметил, что наша главная цель — сохранить лес, который является своеобразным щитом, защищающим биоразнообразие и экосистему региона.

— Эта инициатива продолжится и дальше. В Семее воспитанники ФК «Елимай», команда МФК «Семей» тоже внесли свой вклад в озеленение и посадили саженцы. Все мы можем стать примером для подрастающего поколения, участвуя в уборке и облагораживая наш регион, — сказал аким области.

В 2024 году в резервате планируется посадить 28 млн 700 тысяч саженцев на площади 6100 гектаров. Этот процесс разделен на два этапа: более пяти тысяч гектаров будут засеяны весной, а оставшиеся 961 гектар заполнятся молодыми побегами сосны осенью.

В области с начала акции было облагорожено около 12 тысяч дворов, вывезено более 13 тысяч отходов в полигоны ТБО, посажено 80 тысяч деревьев, 22 тысячи кустарников, убрано 218 парков, 85 историко-культурных памятников.

Фото: акимат области Абай