Более тысячи волонтеров присоединились к работам по укреплению моста в Костанае

После призыва акима Костаная Марата Жундубаева неравнодушные костанайцы не заставили себя долго ждать. Уже буквально через час к Большому мосту на помощь спасателям, полицейским, госслужащим, работникам коммунальных служб пришли сотни горожан. Вооружившись лопатами, они включились в дело по укреплению моста. Об этом передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акимата, на набережной «Шагала» также задействаны сотрудники департамента полиции, департамента ЧС, областных и городских государственных учреждений и управлений, коммунальных служб, представители АНК, волонтеры.

Фото: акимат Костаная

Все силы брошены на то, чтобы минимизировать потери от возможного перелива через Большой мост.

Добровольные помощники устанавливают здесь трубы для водоотведения, укладывают песок, помогают в иных противопаводковых мероприятиях.

Фото: акимат Костаная