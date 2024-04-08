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    22:39, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Более тысячи волонтеров присоединились к работам по укреплению моста в Костанае

    Более тысячи волонтеров присоединились к работам по укреплению моста в Костанае
    Фото: акимат Костаная

    После призыва акима Костаная Марата Жундубаева неравнодушные костанайцы не заставили себя долго ждать. Уже буквально через час к Большому мосту на помощь спасателям, полицейским, госслужащим, работникам коммунальных служб пришли сотни горожан. Вооружившись лопатами, они включились в дело по укреплению моста. Об этом передает  агентство Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акимата, на набережной «Шагала» также задействаны сотрудники департамента полиции, департамента ЧС, областных и городских государственных учреждений и управлений, коммунальных служб, представители АНК, волонтеры.

    паводки
    Фото: акимат Костаная

    Все силы брошены на то, чтобы минимизировать потери от возможного перелива через Большой мост. 

    Добровольные помощники устанавливают здесь трубы для водоотведения, укладывают песок, помогают в иных противопаводковых мероприятиях.

    паводки
    Фото: акимат Костаная
    паводки
    Фото: акимат Костаная

     

    Теги:
    мост Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область Акимат Костанай Волонтеры
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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