Более тысячи спортсменов участвуют в сельских играх «Ақ бидай — 2026» в СКО

Финал летнего спортивного праздника пройдет с 10 по 12 июля в районе Шал акына. В традиционных соревнованиях принимают участие более тысячи спортсменов со всей области.

Развитие массового спорта и создание условий для регулярных занятий физической культурой остаются одним из приоритетов государственной политики. По поручению Главы государства создаются условия для регулярных занятий физической культурой, формирования здорового образа жизни и укрепления спортивных традиций.

Фото: акимат СКО

— Сегодня на этом стадионе собрались команды всех районов Северо-Казахстанской области. Более тысячи спортсменов приехали сюда, чтобы определить сильнейших. Но «Ақ бидай» — это гораздо больше, чем спортивные соревнования. Это праздник людей, которые своим трудом прославляют родную землю, праздник нашего села, единства и сильного характера. Именно на сельских стадионах, в школьных спортивных залах и на простых футбольных площадках начинается путь будущих чемпионов. Есть простая, но очень важная истина: сильное село начинается с сильных людей, а сильные люди воспитываются семьей, наставниками, трудом и спортом. Поэтому «Ақ бидай» — это не просто борьба за медали. Это настоящая школа характера, дружбы и взаимного уважения, — отметил Руслан Алишев.

Фото: акимат СКО

Будут определены сильнейшие в 12 видах спорта: волейболе, футболе, баскетболе, настольном теннисе, легкой атлетике, шахматах, шашках, вольной борьбе, пулевой стрельбе, тяжелой атлетике, гиревом спорте и армрестлинге. Участники соревнований отмечают высокий уровень организации игр и созданные для спортсменов условия.

— Я являюсь тренером по настольному теннису в Сергеевке и одновременно участником игр. Организация замечательная, судейство хорошее. В этом году установлены новые столы, полностью обновлен спортивный инвентарь. Видно, что к соревнованиям подготовились основательно, все спортсмены довольны. Мы только начинаем выступления и, конечно, рассчитываем войти в число призеров, а лучше — победить. Пусть победит сильнейший! — поделился участник из района Шал акына Игорь Никитин.

Фото: акимат СКО

Легкоатлетка из Тайыншинского района Таттыгуль Ханафина уже смогла улучшить свой личный результат.

— Все организовано очень хорошо. Видно, что район ждал участников и тщательно готовился к мероприятию. На соревнованиях можно оценить уровень подготовки каждого спортсмена. Я хотела показать наилучший результат и улучшить свое личное достижение. В итоге мне удалось пробежать дистанцию на одну минуту быстрее, чем в прошлый раз, — рассказала Таттыгуль Ханафина.

Фото: акимат СКО

Примечательно, что в этом году финал игр «Ақ бидай — 2026» принимает район Шал акына, занимающий особое место в спортивной жизни региона. Здесь воспитана целая плеяда известных спортсменов. Кристина Шумекова стала пятикратной чемпионкой мира среди юниоров по конькобежному спорту, Инесса Шумекова завоевала золото финального этапа Кубка мира среди неосеньоров, Алина Шумекова неоднократно становилась призером международных соревнований, а Махаббат Умутжанова выиграла чемпионат Азии по велоспорту, завоевав золотую медаль в смешанной эстафете.

Их достижения служат примером целеустремленности, трудолюбия и силы духа, вдохновляя молодое поколение на новые победы.