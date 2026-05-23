Почему в Шымкенте закрываются малые предприятия и как спасают бизнес

В первом квартале 2026 года в Шымкенте было ликвидировано 1 058 юридических лиц, что на 27,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все закрывшиеся компании относились к категории малого предпринимательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

О том, почему закрываются компании, какие отрасли пострадали сильнее всего и на какую реальную помощь государства могут рассчитывать городские предприниматели, в экслюзивном интервью агентству Kazinform рассказал исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента Ермек Турманов.

— По официальным данным, в первом квартале 2026 года в Шымкенте зафиксирован заметный рост ликвидации предприятий. Какова точная статистика и о каких масштабах бизнеса идет речь?

— Согласно данным департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по городу Шымкенту, в первом квартале 2026 года в Шымкенте было ликвидировано 1 058 юридических лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 231 единицу. При этом важно подчеркнуть, что абсолютно все закрывшиеся объекты относятся исключительно к категории малого предпринимательства. Случаев ликвидации крупных или средних предприятий в городе за отчетный период не зарегистрировано.

— В каких именно секторах экономики города закрыли больше всего предпритий?

— В разрезе отраслей статистика ликвидированных юридических лиц выглядит следующим образом:

оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — 437 предприятий;

строительный сектор — 124 предприятия;

предоставление прочих видов услуг — 103 предприятия;

обрабатывающая промышленность — 70 предприятий.

— С чем ведомство связывает такой рост закрытия предприятий, и фиксирует ли статистика конкретные причины, по которым предприниматели прекращают свою деятельность?

— Данные показатели отражают закономерное влияние как внешних экономических факторов, так и внутренних рыночных процессов на деятельность малого бизнеса. Что касается конкретных причин закрытия каждого отдельного предприятия, то ведение такой аналитики не предусмотрено статистической отчетностью. В информационной системе «Статистический бизнес-регистр» аккумулируются исключительно административные и экономические сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и их филиалах. Стоит также напомнить, что в соответствии с законодательством функции регистрации и ликвидации коммерческих организаций относятся к прямой компетенции государственной корпорации «Правительство для граждан».

— Какова ситуация в некоммерческом секторе города? Затронули ли эти процессы общественные организации Шымкента?

— Согласно данным департамента юстиции города Шымкента, определенные изменения происходят и в этой сфере. Так, в первом квартале 2026 года общее количество ликвидированных некоммерческих юридических лиц в мегаполисе составило 161 единицу. При этом из 161 организации только 15 прекратили деятельность добровольно. Остальные 146 были ликвидированы на основании решений судов. Такая статистика наглядно свидетельствует о том, что подавляющая часть закрытий в этом секторе происходит в принудительном порядке — либо из-за несоблюдения требований законодательства, либо по причине фактического прекращения деятельности, когда организации долгое время существовали лишь на бумаге.

— Снизилось ли общее число работающих коммерческих предпринимателей в Шымкенте?

— По официальным данным, в январе–марте 2026 года количество действующих субъектов МСП в городе составило 137 тысяч. В их числе 109 тыс. — индивидуальные предприниматели, 22,9 тыс. — юридические лица и 5,1 тыс. — крестьянские или фермерские хозяйства. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то общее число действующих предпринимателей в Шымкенте незначительно снизилось — всего на 1,4%.

— Несмотря на колебания в количестве компаний, как чувствует себя экономика МСП в денежном выражении? Растут ли объемы производства?

— Динамика выпуска продукции остается высокой и демонстрирует качественный рост. По итогам 2025 года объем произведенной продукции субъектами МСП Шымкента достиг 4 трлн 684 млрд тенге. Это на 34,5% больше по сравнению с показателями 2024 года. То есть, несмотря на сокращение числа юридических лиц, оставшиеся на рынке наши предприятия работают гораздо эффективнее и наращивают обороты. На сегодняшний день доля МСП в валовом региональном продукте (ВРП) Шымкента достигла внушительных 56%.

— С учетом текущих изменений на рынке, какие направления и ниши ведомство рекомендует открывать бизнесменам в Шымкенте для устойчивого развития?

— Опираясь на экономический, промышленный и логистический потенциал Шымкента, мы выделили ряд приоритетных направлений. Предпринимателям рекомендуется обратить внимание на обрабатывающую промышленность и глубокую переработку продукции, транспортно-логистическую инфраструктуру, агропромышленный комплекс (АПК), проекты «зеленой» экономики, цифровизацию, а также туризм и сервисную экономику. Развитие этих ниш позволит не только диверсифицировать экономику города, но и обеспечит устойчивый рост инвестиционной активности вместе с созданием новых рабочих мест.

— Какие инструменты государственной поддержки доступны сегодня предпринимателям Шымкента, чтобы снизить риски закрытия бизнеса?

— Для поддержки бизнеса в Шымкенте сейчас реализуется целый ряд эффективных госпрограмм. В зависимости от масштаба проекта, предприниматели могут рассчитывать на следующие финансовые инструменты:

для социального бизнеса — безвозмездные государственные гранты в размере до 5 млн тенге;

для микро- и малого бизнеса — в рамках единой программы «Іскер аймақ» предоставляется льготное кредитование на сумму до 200 млн тенге;

для малого и среднего бизнеса — через Фонд развития предпринимательства «Даму» реализуется масштабная программа «Өрлеу». Она предусматривает долгосрочное льготное финансирование на срок до 10 лет на сумму до 7 млрд тенге при процентной ставке не более 12,6% годовых.

— Кроме того, совместно с уполномоченными государственными органами мы на постоянной основе проводим детальный анализ факторов, влияющих на деятельность бизнеса, и прорабатываем меры профилактики. В городе будет продолжена системная работа по обеспечению устойчивой деятельности субъектов предпринимательства, развитию производственного сектора и снижению рисков закрытия бизнеса, — заключил Ермек Турманов.