Более тысячи игроков приняли участие в Halyk Cyber Games 2026 в Алматы

В Алматы завершился республиканский турнир Halyk Cyber Games Media & Cup 2026 по Counter-Strike 2. В соревнованиях приняли участие 204 команды и более 1 000 игроков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Финал прошел на площадке Event Space ТРЦ Forum. В соревнованиях приняли участие профессиональные и начинающие игроки, блогеры, стримеры и представители игрового сообщества из разных регионов Казахстана.

Главными организаторами турнира выступили благотворительный фонд Halyk Тимура Кулибаева и управление цифровизации города Алматы. Проект реализован при поддержке Альянса вузов University Alliance of Science and Technology, общественного фонда NNEF, Национальной ассоциации по студенческому киберспорту (NESA), National Digital Syndicate и iPlay Esports.

Турнир прошел в год 10-летия благотворительного фонда Halyk и вошел в число проектов юбилейной инициативы «10 добрых шагов». В рамках инициативы фонд объединил ряд проектов, приуроченных к юбилейному году.

В этом году программа турнира была расширена. Помимо традиционного командного формата 5×5 и соревнований медийных команд Media 5×5, впервые состоялся турнир в формате 2×2. Участие в соревнованиях было бесплатным.

Президент Национальной ассоциации по студенческому киберспорту (NESA) Рахматулло Сайдуллаев отметил, что за последние пять лет киберспорт в Казахстане перерос формат отдельных студенческих инициатив.

— За последние пять лет киберспорт в Казахстане вырос из отдельных студенческих инициатив в полноценную экосистему, которая объединяет игроков, студентов, блогеров, стримеров и зрителей со всей страны. Halyk Cyber Games позволяет расширять эту среду, привлекать новых участников и создавать для молодёжи дополнительные возможности для развития в цифровой индустрии, — сказал он.

История проекта началась в 2020 году со студенческих киберспортивных соревнований KESL. В 2025 году проект получил поддержку благотворительного фонда Halyk, а в 2026 году вышел на новый этап развития.

Фото: благотворительный фонд Halyk

Весной онлайн-отбор Qazaqstan Cyber Games Students League объединил более 1 500 студентов из свыше 100 вузов Казахстана. Финал студенческой лиги состоялся 18 апреля на площадке Astana IT University.

Сентябрьский Media & Cup впервые прошел под брендом Halyk Cyber Games. В нем приняли участие представители медиа, блогеры, стримеры и другие представители игрового сообщества.

Управляющий директор благотворительного фонда Halyk Нариман Абильшаиков отметил, что фонд рассматривает поддержку проекта не только как развитие киберспорта.

— Поддерживая Halyk Cyber Games, Фонд инвестирует не только в развитие киберспорта. Для нас важно создавать среду, где молодые люди могут развивать навыки командной работы и стратегического мышления, находить единомышленников и получать новые возможности в современной цифровой индустрии, — отметил он.

За финальными матчами непосредственно на площадке наблюдали более 2 000 зрителей. Прямая трансляция соревнований собрала более 7 000 просмотров, а записи матчей после завершения турнира посмотрели свыше 100 000 раз.

Общий призовой фонд составил 10 млн теңге.

В HCG Cup 5×5 победила команда Omega, получившая 3 млн теңге. Второе место заняла Rune Eaters, которой досталось 2 млн теңге.

В формате HCG Cup 2×2 победила Bratan Team с призом 700 тысяч теңге. Второе место заняла команда 2k_plus_2k, получившая 300 тысяч теңге.

В HCG Media 5×5 победителем стала команда T4iPa, получившая 2 млн теңге. Второе место заняла SixSeven с призом 1 млн теңге.

Еще 1 млн теңге разыграли в открытых мини-турнирах среди посетителей финала.

Фото: благотворительный фонд Halyk

В 2026 году Благотворительный фонд Halyk отмечает 10-летие. За это время фонд реализовал более 200 проектов в сферах образования, спорта, здравоохранения, культуры, экологии, социальной поддержки и развития регионов. Общий объем средств, направленных на благотворительные инициативы, составил более 100 млрд теңге.