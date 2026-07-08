Более тысячи госслужащих съедутся в Кокшетау на Республиканскую спартакиаду

Акмолинская область впервые примет Республиканскую спартакиаду среди государственных служащих местных исполнительных органов, которая пройдет в Кокшетау с 11 по 17 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

С 11 по 17 июля Акмолинская область впервые станет площадкой проведения Республиканской спартакиады среди государственных служащих местных исполнительных органов. В областной центр съедутся более 1200 участников со всего Казахстана. Главной ареной масштабного спортивного события станет новый многофункциональный комплекс Kokshe Arena.

Выбор региона для проведения столь значимого турнира обусловлен высокими темпами развития местной спортивной инфраструктуры. Только в прошлом году в Акмолинской области были введены в эксплуатацию 13 новых спортивных объектов. Современный комплекс Kokshe Arena, который выступит ключевой локацией Спартакиады, полностью соответствует международным стандартам и позволяет организовывать спортивные первенства самого высокого уровня.

Республиканская спартакиада среди государственных служащих проводится с 2022 года. Ранее соревнования принимали Петропавловск, Талдыкорган, Актобе и Усть-Каменогорск. В этом году право проведения турнира впервые доверено Акмолинской области.

Коллаж: акимат Акмолинской области

Программа соревнований и участники

В масштабных стартах примут участие сборные команды из всех 17 областей Казахстана, а также городов республиканского значения — Астаны, Алматы и Шымкента. Государственные служащие будут состязаться по десяти видам спорта: футзалу, волейболу, баскетболу 3×3, тогызкумалак, шахматам, казак куреси, настольному теннису и плаванию. Стоит отметить, что большой теннис и киберспорт включены в официальную программу Спартакиады впервые в ее истории.

Для обеспечения высокой пропускной способности соревнований задействованы ведущие спортивные объекты города Кокшетау:

многофункциональный спортивный комплекс Kokshe Arena;

центральный стадион «Окжетпес» и Дворец спорта «Бурабай»;

легкоатлетический манеж и специализированный теннисный центр;

спортивные базы СДЮСШОР № 3 и № 7;

спортивный комплекс школы-гимназии № 20.

Республиканская спартакиада призвана стать не только площадкой для честного спортивного соперничества, но и эффективным инструментом для укрепления межрегиональных профессиональных связей, обмена опытом и активной популяризации здорового образа жизни среди госслужащих. Для Акмолинской области этот турнир служит очередным подтверждением зрелости региональной инфраструктуры и полной готовности к проведению крупнейших республиканских и международных мероприятий, заключили в акимате.