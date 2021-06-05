Более ста военнослужащих срочной службы приняли присягу в воинской части войск ПВО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В войсковой части войск противовоздушной обороны в Алматинском гарнизоне прошла торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих срочной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За месяц службы новобранцы прошли курс молодого бойца, ознакомились с историей и традициями воинской части, в которой предстоит проходить службу, изучили тактико-технические характеристики техники и вооружения, основы строевой, государственно-правовой и огневой подготовки.

«Каждый год из разных регионов страны в ряды Вооруженных Сил призываются молодые парни. Здесь они найдут настоящих боевых друзей, освоят специальности и обретут боевой опыт», – рассказал заместитель командующего войсками противовоздушной обороны по боевой подготовке полковник Асхат Сайлыбаев.

После торжественного ритуала солдаты срочной службы продемонстрировали приемы рукопашного боя в показательных выступлениях.

Стоит отметить, что в местных органах военного управления особое внимание уделяется призыву молодых людей для службы в войсках противовоздушной обороны. Ведь от военнослужащих требуются знания в области современных технологий и точных наук.