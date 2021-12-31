Более ста участников из разных стран собрал турнир в честь Кажымукана Мунайтпасова в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Анкаре прошел международный турнир по вольной борьбе, посвященный 150-летию казахского балуана Кажымукана Мунайтпасова, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Грандиозное по своим масштабам событие было организовано Посольством Казахстана в Турции при поддержке турецкой Федерации борьбы.

На турнире присутствовали посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, президент Федерации борьбы Шереф Эроглу, заслуженные деятели спорта, молодые спортсмены и просто любители борьбы вольного стиля.

Борьба непростой вид спорта, здесь нужно быть предельно сосредоточенным на протяжении всей схватки, малейшая расслабленность может привести к потере баллов и моментальному поражению и об этом никогда нельзя забывать. С такими мыслями и боевым настроем на спортивное мероприятие в Турцию приехали наши спортсмены.

На турнир, в честь юбилея своего прадеда-борца Кажымукана Мунайтпасова, казахская молодежь прилетела из Нур-Султана в составе четырех человек. Отстаивали честь Казахстана Абитаев Нартай, Таштанбек Жандаулет, Сейтахмет Имангали и Мухамедин Абдурохман с тренером Абировым Жанбылом Еламанулы.

В итоге у спортсменов из Казахстана в копилке оказалось 4 медали: 1 золото и 3 бронзы. В общекомандном зачете казахстанские борцы заняли 3-е место.

В весовой категории до 41-45 кг с бронзой возвращаются домой Мухамедин Абдурохман и Сейтахмет Имангали. Также самый юный участник из Казахстана Сейтахмет Имангали завоевал приз в номинации «Борец джентльмен». Кроме того, в весе до 80 кг 3-е место заработал Нартай Абитаев.

За техникой казахстанского призера следили тренера из Германии, тщательно наблюдали и записывали показавшиеся им техничные и интересные моменты. Воспитанник Республиканской специализированной школы-интернат олимпийского резерва для одаренных детей в спорте имени К. Мунайтпасова Таштанбек Жандаулет одержал победу в своем весе. Заслуженный «трофей» в виде золотой медали и 1-ое место чемпиона в руках нашего спортсмена в самом престижном весе до 71 кг.

«Я был уверен в своих силах. В очередной схватке решил рискнуть и проверить немецкого соперника, но он выскочил из рук. Таким образом, я дал возможность ему заработать несколько баллов. Но потом я взял под контроль ситуацию и сравнял счет. Борец из Германии достойный спортсмен, по нему заметно, что он хорошо подготовлен. Однако на последних десяти секундах я вырвал победу, сделав прием под названием «питон». Было не сложно, но и не легко», - поделился после очередной победы талантливый борец из Казахстана Ж. Таштанбек.

Международные соревнования, посвященные первому казахстанскому профессиональному борцу, впервые проводятся на просторах Турции. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет. В их числе участвовали сборные из Турции, Германии и Болгарии. Борцы выступили в 10 весовых категориях.

«Ваши ценности - наши ценности, Ваш чемпион - наш чемпион! Мы не разделяем братский народ! Сегодня, таким образом, мы стартовали впервые. Однако в будущем мы намерены проводить подобные турниры на более высоком уровне. Сплотившись, мы можем довести эти соревнования до мирового формата. Я думаю, что казахские борцы тогда покажут мастерство своей подготовки», - сказал президент турецкой Федерации борьбы Ш. Эроглу.

Напомним, Кажымукан Мунайтпасов родился 1871 году. Отец и дед Кажымукана Мунайтпасова обладали невероятными физическими способностями за что их и прозвали «балуанами». Кажымукану не исполнилось и 17 лет, как о нем уже начали говорить, как о сильном борце, имевшем на своем счету немало побед.

Профессиональный борец поехал в Стамбул в 1911 году. В то время турецкие борцы считались уникальными в мире. Поэтому никто не мог выступить против их спортсменов. Услышав это, казахский балуан Кажымукан отправился в большой город и победил сильнейшего турецкого борца. Под впечатлением от его невероятной силы стамбульский борец повез его в Мекку. С того времени Мукан сменил имя на Кажымукан. Возможно, именно поэтому казахский балуан так близок турецкому народу.

«Однако о нем в Турции практически ничего не знают. С одной стороны, это было отличным завершением года для Казахстана, а с другой стороны большой новизной для любителей спорта в Турции. Турецкой Федерации борьбы было предложено проводить подобный турнир традиционно каждый год. Они, в свою очередь, с радостью согласились, отметив, что Кажымукан Мунайтпасов не только казахский борец, но и великая личность тюркского мира», - добавил посол Казахстана А. Сапарбекулы.