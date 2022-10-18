Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Более ста тысяч тонн полипропилена планируют произвести в Казахстане в 2022 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Октября 2022, 19:28
Более ста тысяч тонн полипропилена планируют произвести в Казахстане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о ходе запуска производства полипропилена в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заводе по производству полипропилена в рамках пусконаладочных работ в тестовом режиме уже получены первые гранулы полипропилена. При этом продолжается работа по выводу оборудования всей производственной цепочки на стабильный режим. В целом в текущем году планируется к выпуску порядка 110 тыс. тонн полипропилена», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в целом Правительством поддерживается предложение по внесению поправок в законодательные акты Республики Казахстан, позволяющих принимать оперативные решения по реализации готовой продукции с учетом сертификации до подписания акта выполненных работ при реализации стратегических проектов в области строительства крупных промышленных комплексов на территориях специальных экономических зон.

«В целях всесторонней проработки данного вопроса будет создана межведомственная рабочая группа», - добавил Премьер.


Фото из открытых источников


Правительство РК   Премьер-министр РК   Промышленность   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны