Более ста тысяч методических пособий и диссертаций станут доступны педагогам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цифровая библиотека методических материалов заработала в Национальной академии образования имени И. Алтынсарина. Проект реализуется совместно с Республиканской научно-педагогической библиотекой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

«Для удобства педагогов настроены поисковая система и автоматическое присвоение УДК и QR-кода. В настоящее время сайт Академии Алтынсарина интегрирован с Цифровой библиотекой методических пособий и диссертаций. На едином цифровом ресурсе у педагогов будет доступ к учебным программам, методическим рекомендациям, диссертациям по педагогике, образовательным стандартам и многому другому», — пояснила президент Академии Алтынсарина Мадина Тыныбаева.

Отметим, в цифровой библиотеке доступны более 100 тыс. методических пособий, диссертаций и других научных работ.