МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По данным октябрьского доклада Всемирной организации здравоохранения, за период от коронавирусной инфекции в мире погибли не менее 115 тысяч медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января 2020 года по май 2021-го от 80 до 180 тысяч медиков могли умереть от Covid-19, что соответствует среднему сценарию 115 500 смертей», - сообщается на сайте организации.

В России не ведется открытой официальной статистики смертности медицинских работников от КВИ. Последний раз, в сентябре 2020 года Минздрав РФ сообщал о 258 погибших медработниках, заразившихся инфекцией.

Тем не менее, существует ряд независимых интернет-проектов, где пользователи могут самостоятельно внести данные о погибших медработниках. Один из подобных – «Список памяти» сегодня насчитывает 1459 человек. Однако, как показывает анализ, эти данные также не являются полными. В отдельных регионах России профсоюзы работников здравоохранения дают более высокие цифры по сравнению с теми, что указаны в открытом списке.

Одной из символичных акций в память погибших героев стало открытие 17 сентября этого года в Москве на Аллее жизни на территории Сеченовского университета монумента «Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19».

На церемонии открытия памятника борющимся с пандемией медикам вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула важность события, связанного с чествованием подвига медицинских работников, оказавшихся с самых первых минут на передовой в борьбе с вирусной инфекцией, которая длится во всем мире уже полтора года.

«До сих пор, несмотря на то, что мы научились лечить этот страшный недуг, 280 тысяч наших медицинских работников трудятся в «красной « зоне. К сожалению, кого-то из них не стало, потому что они были на боевом посту», - сказала вице-премьер.

Инициатива создания памятника принадлежит Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических ВУЗов». Автор монумента - народный художник России, академик Российской Академии художеств, скульптор Салават Щербаков. Памятник выполнен из бронзы и камня и представляет собой монументальную стелу. Скульптурная композиция изображает медицинских работников за их спинами которых планета Земля с меридианами и картой России.

В российском правительстве понимают, что в большей степени последствиям КВИ подвержены медработники. Ситуация осложняется тем, что в последнее время в сфере здравоохранения сложился «отрицательный баланс» специалистов из-за оттока кадров.

«Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в «красной « зоне, кратно подвержены последствиям ковида. Я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание», - сказала Т. Голикова 27 октября на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Вице-премьер отметила необходимость обучения медицинских специалистов, так как решать проблему недостатка кадров придется в еще более трудных условиях на фоне усложнения ситуации по коронавирусу.

ВОЗ называет этот фактор основным препятствием для борьбы с КВИ. По данным организации, две трети стран связывают нехватку кадров с основной причиной нарушения работы основных служб здравоохранения.