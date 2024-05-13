Более ста субъектов бизнеса в Астане реализуют животноводческую продукцию без ветконтроля

Прокуратурой столицы проведены проверки по соблюдению ветеринарного законодательства. Результаты проверки вскрыли многочисленные нарушения, передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы ведомства, выявлены бесконтрольность субъектов, реализующих животноводческую продукцию, ненадлежащая транспортировка мяса, неисполнение плановых ветеринарных мероприятий по опасным инфекционным заболеваниям, а также нарушения в ветеринарных лабораториях, расположенных на объектах внутренней торговли.

— По городу функционируют более ста неконтролируемых субъектов, которые реализуют животноводческую продукцию, не прошедшую ветеринарно-санитарный контроль.

Во всех лабораториях установлены нарушения ветеринарно-санитарного состояния, а также некоторые лаборатории осуществляли деятельность без ветеринарно-санитарного заключения.

По актам прокурорского надзора виновные лица привлечены к административной ответственности, должностное лицо государственного предприятия — к дисциплинарной ответственности, — сообщили в прокуратуре.