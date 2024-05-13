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    12:07, 13 Май 2024 | GMT +6

    Более ста субъектов бизнеса в Астане реализуют животноводческую продукцию без ветконтроля

    мясо
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Прокуратурой столицы проведены проверки по соблюдению ветеринарного законодательства. Результаты проверки вскрыли многочисленные нарушения, передает агентство Kazinform. 

    По информации пресс-службы ведомства, выявлены бесконтрольность субъектов, реализующих животноводческую продукцию, ненадлежащая транспортировка мяса, неисполнение плановых ветеринарных мероприятий по опасным инфекционным заболеваниям, а также нарушения в ветеринарных лабораториях, расположенных на объектах внутренней торговли.

    — По городу функционируют более ста неконтролируемых субъектов, которые реализуют животноводческую продукцию, не прошедшую ветеринарно-санитарный контроль. 

    Во всех лабораториях установлены нарушения ветеринарно-санитарного состояния, а также некоторые лаборатории осуществляли деятельность без ветеринарно-санитарного заключения.

    По актам прокурорского надзора виновные лица привлечены к административной ответственности, должностное лицо государственного предприятия — к дисциплинарной ответственности, — сообщили в прокуратуре.

    Выявленные нарушения уполномоченными органами устраняются.

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Астана Прокуратура Безопасность
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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