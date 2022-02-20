Более ста скульптур создал школьник из Жанаозена

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Ученик 10 класса школы-лицея «Дарын» города Жанаозена Жусуп Жетгенбай увлекся необычным видом рукоделия – лепкой. Он создает различные изделия, скульптуры из дерева, камня, кости и развивает свои умения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Казахский народ всегда уделял большое внимание воспитанию одаренных детей. В нашей стране с раннего возраста вырастают мальчики и девочки, которые проявили свою индивидуальность, талант. К таким детям и относится Жусип Жетгенбай.

Живописью жанаозенец увлекается с восьми лет. Еще он лепит скульптуры различных животных из пластилина.

Мама юноши Зиба Балкиева, заметив способности сына, поддержала его, чтобы раскрыть талант в полной мере. Она отдала Жусипа на воспитание мастеру рукоделия Токтагулу Багитову, руководителю кружка по лепке в Доме творчества школьников.

Жусип, прежде чем приступить к созданию скульптуры, планирует ее образ до мелочей. Он стремится к тому, чтобы конечное изделие было необычайно красивым.

Школьник уже создал более ста различных скульптур. Его работы отметил учитель.

«У любого ребенка в принципе есть талант, нужно только вовремя его открыть и направить в нужное русло. У Жусипа он, безусловно, есть. И здорово, что он развивается. У казахов есть назидательная поговорка: «Есть терпение, то всего можно достигнуть». С древних времен наши предки умели изготавливать различные изделия вручную. Это увлекательное ремесло продолжает молодое поколение», - сказал Токтагул Багитов.

Его ученик радуется тому, что он не стал отступать от начатого пути, а решил оттачивать свои навыки.

«Тысяча благодарностей моей маме и учителю, которые внесли свой вклад в мое дальнейшее развитие. Благодаря этим людям на сегодняшний день я изготовил более 100 изделий. И если добьюсь больших успехов, то это, в первую очередь, заслуга моей мамы и учителя», - делится юный скульптор Жусуп Жетгенбай.