Более ста семейных полицейских династий насчитывается в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области прошёл очередной урок мужества, который был посвящен легендарным семейным династиям полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В подразделениях департамента полиции Костанайской области насчитывается более ста семей, где дети, как их отцы и деды, посвятили всю свою жизнь служению в органах внутренних дел области. Одна из таких династий – семья Бакировых.

Основатель династии - Бакиров Самат Смагулович, который в далеком 1946 году пришёл работать в органы внутренних дел УВД Павлодарской области. Сначала участковым инспектором, а затем стал оперуполномоченным уголовного розыска и старшим оперуполномоченным РОВД.

«Семья Бакировых - наглядное подтверждение того, что династии полицейских – это семьи с твердыми традициями, в которых опыт и знания передаются по наследству. Когда сын, осознавая, какие трудности и испытания ему предстоят, продолжает дело отца - это говорит о многом», - рассказала сотрудник управления кадровой политики младший сержант Айнур Нуртаева.

В музее есть уголок, посвященный Самату Смагуловичу, где хранится даже его форменное обмундирование. Также есть стенд, где собрана вся история семьи Бакировых, начиная от родителей героя и до его внуков.

«Самат Смагулович отдал службе в органах внутренних дел более 47 лет. Генерал Бакиров с 1974 по 1990 годы возглавлял Костанайское областное УВД. Его жизнь и отношение к работе – пример для любого полицейского. Считаю, что молодые сотрудники полиции должны брать пример с таких людей, как генерал Бакиров, который оставил добрый след в истории органов внутренних дел страны», - отметил хранитель музея Танаткан Ельмухамбетов.

В полиции считают, что только в семье с крепкими традициями и обычаями могут привить ответственное отношение к профессии и труду. В семьях, где служат в органах внутренних дел два, три и более поколений, такие понятия, как патриотизм, честь, служебный долг являются не просто словами, а ярким примером старшего поколения.

«Мой отец отдал много сил, здоровья и энергии подготовке, обучению и воспитанию личного состава милиции. Он одним из первых руководителей системы органов внутренних дел Казахстана серьезно занялся улучшением социальных условий сотрудников и ветеранов ОВД. Он инициировал строительство городского УВД в Костанае, областной автоинспекции, отделов внутренних дел многих районов нашей области, госпиталя с поликлиникой, спорткомплекса «Динамо», многоквартирных домов для сотрудников правоохранительных органов и других объектов социально-жилищного значения», - сказал сын легендарного генерала Болат Бакиров.

Сегодня в Костанае в доме, где жил генерал-майор Бакиров, можно увидеть мемориальную доску. Именем генерал-майора милиции Самата Бакирова назван и детский лагерь отдыха в Сосновом бору.