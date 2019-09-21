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20.09.2019 19:55
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20.09.2019 19:42
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Более ста новых автомобилей получили жамбылские полицейские
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Обновился автотранспортный парк департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Таразе, на Центральной площади, состоялось вручение 102-х автомашин сотрудникам патрульной полиции. Ключи от новых автомашин вручали начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев и первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков.
В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области отметили, что это автомобили высокой проходимости, оснащенные современным оборудованием по поиску и задержанию правонарушителей.
Ранее участковые инспекторы получили 115 автомобилей. В планах правоохранительного ведомства обеспечить в 2020 году каждого участкового транспортом. Это позволит улучшить криминогенную обстановку, в первую очередь, в отдаленных селах области.
Арман Оразалиев выразил благодарность акимату области за значительную поддержку правоохранительных органов и потребовал от сотрудников патрульной полиции брать пример со своих коллег А. Есенова и К. Абсатарова, которые с начала года выявили более 1,5 тысячи административных правонарушений.
«Любое, пусть даже самое мелкое нарушение общественного порядка и чистоты, должно быть наказано. Только так, методом «нулевой терпимости», мы сможем сделать нашу жизнь лучше и комфортнее», - отметил начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев.
Напомним, что накануне в Таразе и двух районах Жамбылской области открылись пять фронт-офисов, работающих по принципу «одного окна». Теперь все районы и город Тараз обеспечены фронт-офисами полиции «Приемная для граждан».
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