Более ста несанкционированных свалок ликвидировали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Октябрьском районе Караганды убрали 114 несанкционированных свалок. В работе задействовали 8 погрузчиков и 23 самосвала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь расчищенные участки будут в зоне внимания полицейского патруля.

Работники акимата, в свою очередь, проводят обходы жителей частного сектора и говорят о необходимости заключения договоров с мусоровывозящими компаниями.

«Мы намерены усилить борьбу с вредителями, которые ради собственной выгоды и нежелания затрачивать время на вывоз ТБО на специальный полигон нарушают законодательство. Нужно понимать, что, загрязняя природу, мы наносим вред себе. Просим вывозить негабаритные и строительные отходы на полигон», – обратился к жителям заместитель акима Октябрьского района Сатпек Абдакаликов.