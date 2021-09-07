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    15:21, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более ста несанкционированных свалок ликвидировали в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Октябрьском районе Караганды убрали 114 несанкционированных свалок. В работе задействовали 8 погрузчиков и 23 самосвала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь расчищенные участки будут в зоне внимания полицейского патруля.

    Работники акимата, в свою очередь, проводят обходы жителей частного сектора и говорят о необходимости заключения договоров с мусоровывозящими компаниями.

    «Мы намерены усилить борьбу с вредителями, которые ради собственной выгоды и нежелания затрачивать время на вывоз ТБО на специальный полигон нарушают законодательство. Нужно понимать, что, загрязняя природу, мы наносим вред себе. Просим вывозить негабаритные и строительные отходы на полигон», – обратился к жителям заместитель акима Октябрьского района Сатпек Абдакаликов.


    Теги:
    Экология Акимат Карагандинская область Общество
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