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Более ста мешков мусора собрали волонтеры на берегу озера в СКО

23 Августа 2021 16:16
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Более ста мешков мусора собрали волонтеры на берегу озера в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области волонтеры, экологи и молодежь провели экологический субботник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента экологии, экологическую акцию проводили на берегу озера Пестрого в Петропавловске. Инициатором субботника выступили участники проекта по мониторингу чистоты водоемов «Экологический дозор».

«Суть экосубботника заключается в том, что отходы разделяются на две фракции: перерабатываемый мусор и неперерабатываемый. Так, на берегу озера участники акции собрали 89 мешков отходов, которые пойдут на переработку, и 25 мешков с мусором, не подлежащих дальнейшему использованию», - рассказали в департаменте.

В то же время экологи совместно с полицейскими проводят рейды в рекреационных зонах и местах отдыха населения. Разъясняют нормы экологического законодательства, напоминают об административной ответственности, предусмотренной за несоблюдение Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Северо-Казахстанской области.


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#Северо-Казахстанская область   #Экология   #Волонтёрство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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