Более ста мешков мусора собрали волонтеры на берегу озера в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области волонтеры, экологи и молодежь провели экологический субботник, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента экологии, экологическую акцию проводили на берегу озера Пестрого в Петропавловске. Инициатором субботника выступили участники проекта по мониторингу чистоты водоемов «Экологический дозор».
«Суть экосубботника заключается в том, что отходы разделяются на две фракции: перерабатываемый мусор и неперерабатываемый. Так, на берегу озера участники акции собрали 89 мешков отходов, которые пойдут на переработку, и 25 мешков с мусором, не подлежащих дальнейшему использованию», - рассказали в департаменте.
В то же время экологи совместно с полицейскими проводят рейды в рекреационных зонах и местах отдыха населения. Разъясняют нормы экологического законодательства, напоминают об административной ответственности, предусмотренной за несоблюдение Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Северо-Казахстанской области.
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