Более ста машин вызволили из снежного заноса карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента полиции Карагандинской области вызволили 114 машин из снежных заносов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 января в связи с плохими погодными условиями сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области из снежного заноса были вызволены 114 машин. Помимо этого полицейские спасли 29 человек и доставили их в пункты обогрева. На всех автодорогах области выставлены 27 постов и задействованы 113 сотрудников.

Стражи порядка просят водителей обязательно соблюдать безопасный скоростной режим и помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

«В связи с ухудшением видимости и гололедом на дорогах лучше корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на 102», - отметил заместитель командира батальона патрульной полиции УП города Темиртау Асет Буланбаев.

Несмотря на предупреждения и прогноз синоптиков житель города Сарани выехал в столицу. Спустя некоторое время, проезжая в районе поселка Батпак, его машина сломалась, и никто не остановился для оказания помощи, пока его не заметили сотрудники полиции.

«У меня заглох двигатель, сломалась машина, нужно было заменить запчасть. Никто не останавливался, думал, что замерзну. Подъехала автомашина дорожной полиции. Ребята спросили, какая нужна помощь, посадили к себе в автомашину и свозили в поселок Осакаровку, где я купил запчасть. Привезли обратно, ждали, пока я отремонтирую машину. Большое спасибо им», - поблагодарил сотрудников полиции мужчина в социальной сети Instagram.

Благодарные водители в социальных сетях, а также по мессенджеру WhatsApp распространяют видео, как полицейские берут в руки лопаты и откапывают застрявшие автомашины.

В свою очередь полицейские просят водителей воздержаться от поездки за пределы населенного пункта.

В настоящий момент сотрудники полиции сопровождают колонны машин до мест назначения. Обеспечивают питанием, обогревают водителей грузовых автомашин.