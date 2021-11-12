+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более ста лучников выступят на Гран-при в Нур-Султане

12 Ноября 2021 01:00
Поделиться:
Более ста лучников выступят на Гран-при в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоится Гран-при по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Юношеская команда Казахстана U-17 по футболу стартовала в квалификации EURO-2022
Astana Qazaqstan Team объявила о создании молодежной команды 81-летний веломарафонец подарил свой велосипед музею спорта в Туркестанской области Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области

Международный турнир пройдет с 15 по 22 ноября. Он будет посвящен памяти заслуженного тренера РК Светланы Ли.

В Гран-при примут участие около 100 спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Юношеская команда Казахстана U-17 по футболу стартовала в квалификации EURO-2022
Astana Qazaqstan Team объявила о создании молодежной команды
81-летний веломарафонец подарил свой велосипед музею спорта в Туркестанской области
Грант на миллион тенге выиграла для школы педагог из Карагандинской области
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
3 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
4 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Не запускать ракеты весной с космодрома «Байконур» попросил депутат
6 Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова
Читайте также
Кирилл Герасименко поднялся в мировом рейтинге
Казахстанские баскетболистки вышли в полуфинал Кубка Азии
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Не запускать ракеты весной с космодрома «Байконур» попросил депутат
Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив