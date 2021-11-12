Более ста лучников выступят на Гран-при в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоится Гран-при по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Международный турнир пройдет с 15 по 22 ноября. Он будет посвящен памяти заслуженного тренера РК Светланы Ли.

В Гран-при примут участие около 100 спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и Казахстана.