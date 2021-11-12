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Более ста лучников выступят на Гран-при в Нур-Султане
12 Ноября 2021 01:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоится Гран-при по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Международный турнир пройдет с 15 по 22 ноября. Он будет посвящен памяти заслуженного тренера РК Светланы Ли.
В Гран-при примут участие около 100 спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и Казахстана.
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