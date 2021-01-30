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    21:12, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Более ста карагандинских медучреждений заключили договоры с фондом медстрахования

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С фондом медстрахования заключили договоры на 2021 год 109 больниц, поликлиник и клиник Карагандинской области. Медорганизации прошли два этапа процедуры отбора поставщиков. Их проверили на наличие необходимого оборудования и специалистов для оказания помощи, на которую они подали заявки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лечить и обследовать жителей области будут 52 государственные медицинские организации и 57 частных.

    Как известно, система ОСМС предполагает свободное право выбора пациентом поликлиники или клиники, где он хочет получить плановую помощь. Пациент может поменять поликлинику два раза в год по своему выбору, а также в случае изменения места жительства, работы или учёбы.

    «Частную поликлинику тоже можно выбрать, если она заключила договор с фондом. Также пациенты могут получить консультативно-диагностическую помощь по договору соисполнения в частных организациях, если в их поликлинике такие услуги не оказываются. Эту услугу частникам будет оплачивать поликлиника. Для этого необходимо взять направление у терапевта или другого специалиста в своей поликлинике. Стоматологическую помощь определённые категории граждан тоже вправе получить в частных стоматологиях при условии, что эта клиника состоит в базе субъектов здравоохранения фонда», - пояснила эксперт карагандинского филиала фонда Жанар Ракишева.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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