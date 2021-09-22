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    10:40, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более ста детей лечат от коронавируса в инфекционках Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 21 сентября зарегистрировано 498 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 470 случаев с симптомами и 28 без симптомов.

    «Выписано 288 человек, поступило – 222. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находятся 2 337 человек (111 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 229. На ИВЛ – 43, на неинвазивной ИВЛ – 103, High flow занято – 68 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 5 078 пациентов, с симптомами – 4 938 с легкой и средней степенью, без симптомов – 140.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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