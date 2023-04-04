Более сотни рогов сайгака изъяли у браконьера в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более сотни рогов сайгака изъяли у браконьера в Курмангазинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, сотрудниками Курмангазинского районного отдела полиции в ходе проверки у местного жителя, 1990 г. р., выявлено и изъято 137 штук сайгачьих рогов и ручная пила для их спиливание. В отношении подозреваемого избирается мера пресечения, проводятся следственные действия.







По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1-1 ст. 339 УК РК, начато досудебное расследование.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.

«В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК, ч. 1 ст. 19 УПК РК лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда»,- напомнили в пресс-службе ведомства.