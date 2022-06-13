13 Июня 2022 21:14

Более сотни преступлений помогли раскрыть камеры видеонаблюдения в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 111 преступлений помогли раскрыть камеры видеонаблюдения в Атырауской области. Об этом сообщил заместитель начальника управления штаба департамента полиции региона Алтынбек Кайырлиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории города Атырау установлено 3 507 камер видеонаблюдения. 759 из них – камеры Центра оперативного управления, 1 997 камер «Сергек» и 750 камер «Интеграция».

«Видеокамеры оперативно следят за ходом движения транспорта, способствуют предупреждению опасных ситуаций и выявлению правонарушений по горячим следам. Кроме того, повышается эффективность работы полиции и оперативность раскрытия преступлений. С начала года дежурными инспекторами видеонаблюдения Центра оперативного управления раскрыто 111 преступлений»,- сообщил Алтынбек Кайырлиев.В этом году с помощью камер видеонаблюдения выявлено 8 671 административное правонарушение. Из них 7 522 зарегистрированы на территории города Атырау, остальные 1 149 – в Жылыойском районе.