Более сотни полицейских несут службу на 14 блокпостах в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил блокпосты, выставленные на территории региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области ознакомился с работой постов и условиями работы сотрудников.

«Всего на территории области выставлено 14 блок-постов. С начало ЧП на блокпостах несут службу более 100 сотрудников, которые оснащены необходимыми средствами защиты. В настоящее время созданы все условия для работы полицейских. На блок-постах за время ЧП проверено 6864 автомашин, из них на границе области – 1064, по периметру – 5800. Проверено 10670 физических лиц»,- сообщил в своём Instagram А. Мухамбетов.

Он также отметил, что в эти дни многие жители областного центра не только относятся с пониманием к ограничениям, а также выражают желание помогать сотрудникам полиции.

«Костанайцев всегда отличали такие черты, как единство, дружелюбность и порядочность. В это сложное время важно быть вместе и объединить усилия для наведения порядка. Призываю население нашей области, не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы, не выходить на незаконные собрания и соблюдать все требования режима ЧП. Все эти меры мы принимаем ради вашей безопасности»,- подытожил он.