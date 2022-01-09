Более сотни полицейских несут службу на 14 блокпостах в Костанайской области
Аким области ознакомился с работой постов и условиями работы сотрудников.
«Всего на территории области выставлено 14 блок-постов. С начало ЧП на блокпостах несут службу более 100 сотрудников, которые оснащены необходимыми средствами защиты. В настоящее время созданы все условия для работы полицейских. На блок-постах за время ЧП проверено 6864 автомашин, из них на границе области – 1064, по периметру – 5800. Проверено 10670 физических лиц»,- сообщил в своём Instagram А. Мухамбетов.
Он также отметил, что в эти дни многие жители областного центра не только относятся с пониманием к ограничениям, а также выражают желание помогать сотрудникам полиции.
«Костанайцев всегда отличали такие черты, как единство, дружелюбность и порядочность. В это сложное время важно быть вместе и объединить усилия для наведения порядка. Призываю население нашей области, не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы, не выходить на незаконные собрания и соблюдать все требования режима ЧП. Все эти меры мы принимаем ради вашей безопасности»,- подытожил он.