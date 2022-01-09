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    13:47, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Более сотни полицейских несут службу на 14 блокпостах в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил блокпосты, выставленные на территории региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области ознакомился с работой постов и условиями работы сотрудников.

    «Всего на территории области выставлено 14 блок-постов. С начало ЧП на блокпостах несут службу более 100 сотрудников, которые оснащены необходимыми средствами защиты. В настоящее время созданы все условия для работы полицейских. На блок-постах за время ЧП проверено 6864 автомашин, из них на границе области – 1064, по периметру – 5800. Проверено 10670 физических лиц»,- сообщил в своём Instagram А. Мухамбетов.

    Он также отметил, что в эти дни многие жители областного центра не только относятся с пониманием к ограничениям, а также выражают желание помогать сотрудникам полиции.

    «Костанайцев всегда отличали такие черты, как единство, дружелюбность и порядочность. В это сложное время важно быть вместе и объединить усилия для наведения порядка. Призываю население нашей области, не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы, не выходить на незаконные собрания и соблюдать все требования режима ЧП. Все эти меры мы принимаем ради вашей безопасности»,- подытожил он.

    Теги:
    МВД РК Костанайская область ЧП-2022 Правоохранительные органы
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